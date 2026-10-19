Um acidente entre um carro e um trem deixou um homem morto e outro gravemente ferido na linha férrea do bairro Poço Rico, nas proximidades da Avenida Francisco Valadares, em Juiz de Fora, nesse domingo (18).

Segundo o Corpo de Bombeiros, dois homens adultos ficaram presos no interior do veículo. Os militares realizaram o desencarceramento das vítimas para permitir o atendimento médico.

O motorista do carro sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital por uma Unidade de Suporte Avançado. O passageiro foi retirado do veículo em parada cardiorrespiratória. As equipes realizaram manobras de reanimação, mas a morte foi constatada no local.

Uma terceira ambulância foi acionada para avaliar familiares das vítimas, devido ao abalo emocional. O condutor do trem não apresentava ferimentos aparentes e, apesar de ter sido avaliado em razão do estado emocional, recusou atendimento médico.

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