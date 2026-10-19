Um incêndio atingiu uma residência no bairro Igrejinha, em Juiz de Fora, na manhã desta segunda-feira (19). Uma adolescente de 15 anos, filha dos moradores, passou mal e precisou ser encaminhada para atendimento hospitalar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O imóvel apresentou danos nas paredes e sinais de possível comprometimento estrutural.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), as chamas ainda estavam ativas quando a equipe chegou ao local. Os militares realizaram buscas no interior da casa, mas não encontraram vítimas durante a ocorrência. Em seguida, combateram o fogo, ventilaram o ambiente e fizeram o rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes.

A causa provável do incêndio é uma vela acesa que teria sido esquecida pela filha dos proprietários. O fogo teria começado no quarto da residência.

Durante a ocorrência, a adolescente apresentou uma crise de ansiedade, com episódios de desmaio e dor intensa no peito. O Samu foi acionado para prestar atendimento pré-hospitalar e levá-la a uma unidade hospitalar.

A Defesa Civil também foi chamada para avaliar as condições de segurança da edificação, após a identificação de desplacamentos nas paredes e sinais de possível comprometimento estrutural.

Os moradores retiraram seus pertences da residência e ficarão temporariamente em outro local até que a Defesa Civil avalie se o imóvel oferece condições seguras de ocupação.

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