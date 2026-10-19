Juiz de Fora está sob alerta de tempestade de perigo potencial para quinta-feira (22), conforme aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O alerta é válido da meia-noite até as 23h59 e prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O instituto aponta baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Previsão do tempo em Juiz de Fora

Nesta segunda-feira (19), os termômetros variam entre 15°C e 24°C. A previsão indica muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã. À tarde e à noite, o céu permanece com muitas nuvens.

Na terça-feira (20), a temperatura fica entre 15°C e 20°C. O dia deve ser encoberto, com chuvisco pela manhã.

Na quarta-feira (21), a mínima prevista é de 15°C e a máxima, de 19°C. O céu terá muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada.

Na quinta-feira (22), quando o alerta estará em vigor, as temperaturas devem ficar entre 15°C e 19°C. A previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva.

Já na sexta-feira (23), os termômetros variam entre 16°C e 24°C. Há previsão de muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Orientações durante o alerta

Em caso de rajadas de vento, o INMET orienta a população a não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também recomenda evitar estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra orientação é não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as condições de risco.

Para mais informações, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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