Pais, mães e responsáveis por estudantes de Juiz de Fora devem ficar atentos. A Secretaria de Educação iniciou o processo de Cadastro Escolar para o ano letivo de 2027. Alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) devem realizar a inscrição entre os dias 20 de outubro a 13 de novembro deste ano.

As inscrições para a Educação Infantil são voltadas para crianças de 4 e 5 anos (que completem a idade até 31 de março de 2027) ou vindas de creches parceiras, devendo ser feitas pelo site da PJF com a indicação de três escolas de preferência.

Já para o Ensino Fundamental e EJA, o cadastro atende novos alunos, crianças que vão ingressar no 1º ano ou transferências da rede privada, e deve ser realizado por meio do Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula de Minas Gerais (SUCEM).

Para quem não tem acesso à internet, o atendimento presencial é oferecido a partir do dia 21 de outubro nas escolas da rede municipal e estadual, no prédio da Secretaria de Educação (Bairro Alto dos Passos) ou na unidade do DIGA Centro.

Os resultados do cadastro serão divulgados no dia 15 de dezembro de 2026, nos respectivos sites onde foram feitas as inscrições. Após a confirmação da vaga, as matrículas definitivas deverão ser efetivadas presencialmente nas escolas indicadas entre os dias 4 e 22 de janeiro de 2027.

Matrículas

As matrículas deverão ser realizadas nas escolas indicadas no resultado final, no período de 4 a 22 de janeiro de 2027.

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