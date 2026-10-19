A deputada estadual eleita e vereadora de Juiz de Fora, Roberta Lopes (PL), foi acusada por frequentadores de um bar no Bairro São Mateus, Zona Sul do município, de ter cometido importunação na noite de domingo (19).

Segundo o relato de uma testemunha que preferiu não se identificar, a parlamentar teria iniciado provocações contra um grupo de jovens no estabelecimento comercial, com ofensas verbais e menções a posicionamentos políticos.

De acordo com a mesma fonte, Roberta Lopes e acompanhantes teriam retornado ao local momentos depois utilizando uma caixa de som para reiterar as provocações. O episódio foi registrado em vídeo.

A testemunha relatou ainda que moradores de edifícios vizinhos ao bar pediram silêncio e teriam arremessado ovos na direção da deputada eleita.

A reportagem entrou em contato com a parlamentar para solicitar o seu posicionamento sobre as acusações, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.





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