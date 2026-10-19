A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias da morte de um catador de materiais recicláveis, de 58 anos, ocorrida na madrugada do último sábado (17). O homem foi atropelado por uma caminhonete enquanto dormia sob caixas de papelão na Rua Vidal Barbosa Lage, situada no Bairro Jóquei Clube, Zona Norte do município. O caso é investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora.

De acordo com o registro da Polícia Militar, chovia no momento do atropelamento. O condutor de uma caminhonete transitava pela via e passou por cima de caixas de papelão espalhadas pelo asfalto, alegando não ter visto que havia uma pessoa sob a estrutura. Ele relatou ter parado o veículo somente após ouvir um grito.

Ao suspeitar do ferimento da vítima, o motorista acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e, em seguida, deixou a cena. A PM localizou e identificou o condutor, no entanto, como não constatou indícios imediatos de crime, liberou o motorista.

A equipe de socorro do Samu encontrou o homem com quadro de politraumatismo grave. Apesar das manobras de reanimação, a vítima não resistiu e faleceu no local.

A apuração pela 3ª Delegacia de Polícia Civil deve reunir laudos periciais e depoimentos para esclarecer a dinâmica dos fatos, determinar eventuais responsabilidades e avaliar se houve negligência, imprudência ou omissão de socorro por parte do condutor.

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