A Prefeitura de Juiz de Fora registrou R$ 1.437.864,64 em despesas com publicidade entre janeiro e junho de 2026. Os dados constam em documento da Secretaria de Comunicação Pública, que discrimina os valores pagos a agências e veículos de comunicação no período. Valor gasto representa mais que o triplo no mesmo período de 2025, em que foram R$ 405.130,10 com publicidade.

Somente entre abril e junho, os gastos somaram R$ 696.217,61. O montante representa quase metade do total registrado no primeiro semestre.

O levantamento apresenta despesas com diferentes fornecedores, incluindo emissoras de televisão e rádio, empresas de comunicação visual, gráficas, editoras e outras organizações.

TV concentra os maiores valores

Entre os fornecedores listados, a TV Integração aparece com o maior volume acumulado de despesas até junho, totalizando R$ 519.892,36. Desse valor, R$ 332.264,76 correspondem ao segundo trimestre.

Outro destaque é a GO Editoração Ltda., que acumula R$ 424.979,38 no primeiro semestre. No trimestre de abril a junho, o valor registrado para a empresa foi de R$ 29.694.

A empresa Uma Petite aparece com R$ 136.585,31 em despesas acumuladas até junho. Todo o montante consta também na coluna referente ao trimestre, indicando que o valor foi integralmente registrado no período de abril a junho.

A Gráfica Magnífico Eireli acumulou R$ 93.945,37 no semestre, dos quais R$ 72.469,46 foram registrados no segundo trimestre. Já a JCC Comunicação Visual Ltda. totalizou R$ 68.284,36, com R$ 34.574,82 entre abril e junho.

Emissoras de rádio também aparecem na relação

A lista inclui despesas com emissoras de rádio de Juiz de Fora. A Rádio Mix de Juiz de Fora FM Ltda. e a Rádio Manchester Ltda., identificada no documento como Rádio Cidade, registraram R$ 14.922,21 cada no acumulado até junho.

A Rádio Atividade de Juiz de Fora FM Ltda./Transamérica aparece com R$ 14.315,01 no semestre. A Fundação Dom Justino José de Santana registrou R$ 12.654,21, enquanto a Vitaliciti Ltda. aparece com R$ 14.908,32 no acumulado, sem valores lançados no segundo trimestre.

Também constam despesas com a Solar Comunicações S.A., que acumulou R$ 72 mil até junho, e a EVR Revistas e Promoções, com R$ 32 mil.

O total acumulado informado pela Secretaria de Comunicação Pública é de R$ 1.437.864,64.

Os valores apresentados correspondem às despesas discriminadas no documento. O demonstrativo, isoladamente, não detalha a finalidade de cada campanha publicitária, os critérios de distribuição dos recursos entre os fornecedores ou o alcance das ações de comunicação.

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