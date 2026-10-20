A TIM liderou a lista de fornecedores mais reclamados no Procon de Juiz de Fora durante o primeiro semestre de 2026. O órgão realizou 2.823 audiências de conciliação entre 1º de janeiro e 30 de junho, segundo a 10ª edição do boletim Fornecedor em Foco, divulgado pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).

Depois da TIM, as empresas com mais reclamações foram Cemig, Bradesco, Vivo e Itaú Unibanco. Já entre os fornecedores mais convocados para audiências, o Itaú ocupou a primeira posição, seguido pelo Grupo Casas Bahia e pelo Banco Bradesco.

Índices de acordos

A Brastemp registrou o maior índice de resolução entre os fornecedores citados no levantamento, com 69,23% de acordos. Na sequência, aparecem a TIM, com 67,50%, e a Vivo, com 58,33%.

Entre as empresas com os menores índices estão o Mercado Livre, com 6,10%; o C6 Bank, com 5,88%; e a Facta Financeira, com 4,55%. Banco Master, Banco Inbursa e Zurich Seguros não registraram acordos no período analisado.

O boletim também reúne informações sobre apurações preliminares abertas pelo Procon para investigar possíveis irregularidades. Os casos envolvem questões como atendimento bancário, cobranças, planos de saúde, fornecimento de energia elétrica, postos de combustíveis e empresas de tecnologia.

Medidas para melhorar os serviços

Segundo a superintendente do Procon, Tainah Moreira Marazzo da Costa, a publicação busca ampliar a transparência e fornecer informações para que os consumidores possam fazer escolhas conscientes.

O órgão também mantém reuniões mensais com os fornecedores mais reclamados para solicitar planos de ação, metas e cronogramas voltados à melhoria dos serviços prestados.

O boletim completo está disponível na página de publicações do Procon?, no site da Prefeitura de Juiz de Fora.

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