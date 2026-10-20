A Prefeitura de Juiz de Fora abriu licitação com valor estimado de R$1.932.400 para a decoração e a iluminação do projeto “Festividades de Fim de Ano JF 2026/27”. O edital prevê a contratação de uma empresa para instalar, manter e retirar enfeites, estruturas e equipamentos de iluminação em ruas, praças, parques e fachadas de prédios públicos. A sessão pública do pregão eletrônico está marcada para as 9h de 3 de novembro.

Entre os locais previstos para receber decoração e iluminação estão o Calçadão da Rua Halfeld e as ruas São João e Mister Moore. O projeto também inclui praças de diferentes regiões, como as de Benfica, Santa Luzia, Manoel Honório, São Mateus, Vila Ideal e Vitorino Braga, além do Parque Halfeld e do Parque da Lajinha.

O edital prevê ainda iluminação decorativa nas fachadas do Paço Municipal, do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas e do Mercado Municipal.

A empresa contratada ficará responsável pela montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada dos itens, além do fornecimento dos materiais, equipamentos e mão de obra necessários. Os elementos serão alugados, permanecerão sob propriedade da empresa e deverão ser mantidos durante o período contratado.

Conforme o documento, a inauguração do projeto “Festividades de Fim de Ano JF 2026/2027” está prevista para 19 de novembro de 2026.

As propostas deverão ser apresentadas pelo Portal de Compras Públicas. O edital estabelece o dia 27 de outubro como prazo para pedidos de esclarecimento e impugnações.

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