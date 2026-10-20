A manutenção na rede elétrica realizada pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) nesta quinta-feira (22) poderá afetar o abastecimento de água nos residenciais Alphaville I e II, na região Oeste de Juiz de Fora. O serviço está previsto para ocorrer das 10h às 17h, na Avenida Prosperidade, número 2, no Alphaville.

Segundo a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama), o abastecimento será retomado após a conclusão da manutenção e a normalização do fornecimento de energia elétrica. A recuperação do sistema deve ocorrer gradualmente até a manhã de sexta-feira (23).

A Cesama recomenda que os imóveis tenham caixas-d’água dimensionadas para atender ao consumo dos moradores por, no mínimo, 24 horas, conforme estabelece o artigo 42 da Resolução ARISB-MG nº 18.

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