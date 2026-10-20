Os ônibus do transporte coletivo de Juiz de Fora vão circular com horários de dias úteis e passagem gratuita neste domingo (25), data do segundo turno das eleições. Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), toda a frota estará disponível para atender à população, conforme determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Duas linhas especiais também vão operar para atender eleitores que tiveram os locais de votação alterados. Os itinerários e horários completos podem ser consultados no e no aplicativo Cittamobi.

Linha especial em Santa Luzia

A linha 127 – Circular Santa Luzia atenderá os moradores que precisam chegar à Escola Marechal Mascarenhas de Moraes, conhecida como Polivalente, no bairro Teixeiras.

Primeira viagem: 6h30.

Intervalo médio: 30 minutos.

Última viagem: 17h30.

Ponto final: Escola Polivalente Teixeiras.

O itinerário inclui as ruas Professora Noêmia Mendonça, Olívia Moreira, Tereza Vaz de Melo, Dr. Costa Reis, Francisco Altomar, Thereza Nogueira dos Santos, Ibitiguaia, Ingrácia Pinheiro, Aurora Torres, José Nunes Leal, Água Limpa, Chácara, Maria de Almeida Silva e Custódio Furtado de Souza, além das avenidas Santa Luzia e Darcy Vargas.

Linha especial no Alto Grajaú

A linha 495 – Circular Alto Grajaú atenderá os eleitores que tiveram o local de votação transferido para o CRAS Vitorino Braga, na Rua Vitorino Braga, número 167.

Primeira viagem: 7h.

Intervalo médio: 30 minutos.

Última viagem: 17h30.

Ponto final: CRAS Vitorino Braga.

O trajeto inclui a Rua Capitão Bicalho, a Rua Raulina Magalhães e a Rua Nossa Senhora do Líbano, com retorno pela Rua Vitorino Braga. O percurso passa pela rotatória entre as ruas Batista de Andrade e Francisco Falci.

Os horários e itinerários completos das duas linhas especiais estão disponíveis nos canais oficiais da Prefeitura e no aplicativo Cittamobi.

Tags:

domingo de eleição | eleição | Ônibus