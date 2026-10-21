Cerca de 2 mil crianças de escolas públicas e particulares de Juiz de Fora participaram de atividades de prevenção e conscientização sobre bullying entre janeiro e outubro de 2026. As ações são realizadas pelo projeto Guardas no Apoio e Proteção nas Escolas (Gape), da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc), que mantém o trabalho desde 2010.

As atividades incluem rodas de conversa com estudantes, adaptadas às diferentes faixas etárias. Os encontros buscam estimular o diálogo, a empatia, a expressão de sentimentos e a reflexão sobre comportamentos, com o objetivo de incentivar relações mais respeitosas no ambiente escolar.

O projeto também desenvolve ações voltadas a professores e familiares. Com os educadores, são oferecidas orientações sobre a legislação e estratégias para identificar e lidar com situações de bullying em sala de aula. Já o trabalho com as famílias busca promover a reflexão sobre comportamentos reproduzidos em casa que podem influenciar as relações entre os estudantes.

O bullying envolve violências físicas, verbais e psicológicas que podem afetar a autoestima e a saúde física e emocional das vítimas, com consequências que ultrapassam o ambiente escolar e podem se prolongar por anos.

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