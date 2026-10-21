Uma operação contra o tráfico de drogas resultou na apreensão de 1.775 pinos de cocaína e 78 barras de maconha na noite de terça-feira (20), no bairro Borborema, em Juiz de Fora. A ação da Polícia Militar também terminou com a apreensão de crack, pasta-base e outros materiais. Três homens, de 18, 28 e 34 anos, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.



Além dos entorpecentes, os militares apreenderam nove pedras brutas de crack, uma porção de pasta-base, três balanças de precisão, um simulacro de arma de fogo, R$1.060 em dinheiro, dois celulares, dois sacos de embalagens e um veículo.



De acordo com as informações policiais, um dos envolvidos é conhecido no meio policial por informações relacionadas ao tráfico de drogas e por possível envolvimento com uma organização criminosa.



Os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido.

Tags:

cocaína