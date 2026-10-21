A Prefeitura de Juiz de Fora aplicou R$ 25.494.046,72 em multas de trânsito entre janeiro e agosto de 2026. No mesmo período de 2025, o valor total foi de R$ 21.285.210,85. A diferença é de R$ 4.208.835,87, o que representa um aumento de 19,78% na comparação entre os dois períodos.

Em 2025, os valores mensais foram:

* Janeiro: R$ 2.556.501,65

* Fevereiro: R$ 2.426.199,32

* Março: R$ 2.140.151,77

* Abril: R$ 2.308.024,08

* Maio: R$ 2.495.960,93

* Junho: R$ 2.905.719,96

* Julho: R$ 3.448.570,35

* Agosto: R$ 3.004.082,79

Já em 2026, a soma das multas aplicadas nos oito primeiros meses chegou a R$ 25.494.046,72. O valor médio mensal foi de aproximadamente R$ 3,18 milhões, enquanto, em 2025, a média ficou em cerca de R$ 2,66 milhões.

O maior valor registrado em 2025 foi em julho, com R$ 3.448.570,35. Em 2026, a reportagem ainda não recebeu o detalhamento mensal dos valores, apenas o total acumulado entre janeiro e agosto.

A reportagem questionou a Prefeitura de Juiz de Fora sobre as principais infrações registradas, as campanhas educativas realizadas e os investimentos em ações de conscientização no trânsito.

Também foram solicitadas informações sobre a aplicação dos recursos provenientes das multas, especialmente em áreas como sinalização, engenharia de tráfego, fiscalização e educação para o trânsito.





A Prefeitura também foi questionada sobre as medidas adotadas para reduzir as ocorrências e ampliar a conscientização dos motoristas.





Até a publicação desta matéria, a Prefeitura de Juiz de Fora não havia respondido aos questionamentos. O espaço permanece aberto para manifestação.





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