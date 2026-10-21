Moradores dos residenciais Alphaville I e II, na região oeste de Juiz de Fora, podem enfrentar interrupção no fornecimento de água nesta quinta-feira (22). A Cemig vai fazer uma manutenção na rede elétrica da Avenida Prosperidade, das 10h às 17h, o que pode afetar o funcionamento do sistema de água da Cesama.

O abastecimento será retomado após a conclusão do serviço elétrico, com normalização gradativa prevista para a manhã de sexta-feira (23).

A Cesama orienta o uso consciente da água. Imóveis com caixa-d'água dimensionada para atender às necessidades por 24 horas não devem sentir os efeitos da paralisação. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (32) 3692-9179.

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