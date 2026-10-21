Uma mulher, de 32 anos, ficou gravemente ferida e precisou ser intubada após um incêndio registrado na noite de terça-feira (20), por volta das 23h, no Bairro Santa Luzia, na Zona Sul de Juiz de Fora. O principal suspeito de provocar as chamas intencionalmente é o companheiro da vítima, de aproximadamente 35 anos, depois de uma discussão entre o casal.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima sofreu queimaduras de segundo grau na face, tórax, abdômen e pernas, além de ter inalado uma quantidade expressiva de fumaça. Devido à gravidade do quadro respiratório, ela foi intubada ainda no local da ocorrência e posteriormente encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde deu entrada em estado estável.

FOTO: Corpo de Bombeiros -

O suspeito, que apresentou sintomas leves por inalação de fumaça e recebeu suporte do Samu, foi conduzido pela Polícia Militar sob a suspeita de crime relacionado à violência doméstica.

Quando a equipe do 4º Batalhão de Bombeiros Militar chegou ao local para combater as chamas, as vítimas já haviam sido retiradas da residência. Diante dos indícios de ação criminosa, a perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar as circunstâncias do caso. Nossa equipe aguarda retorno da Polícia Militar para saber mais informações sobre a suspeita do incêndio ter sido criminoso e causado pelo companheiro da mulher.

FOTO: Corpo de Bombeiros -

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