A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou uma nova lista de alunos contemplados pelo Passe Livre Estudantil, que garante transporte público gratuito entre a residência e a escola. As demais solicitações seguem em análise pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) enquanto novos cartões são produzidos. Desde a criação, o programa já emitiu quase 41 mil cartões e registrou 5 milhões de acessos no primeiro ano.

Como solicitar e renovar

A solicitação e o cadastramento obrigatório para o ano letivo atual seguem abertos durante todo o ano no site da prefeitura ou nas unidades do Diga:

Acesse o portal da PJF e entre com e-mail ou conta gov.br do estudante.

Preencha os dados e anexe a documentação necessária, incluindo o comprovante de matrícula atual.

Clique em “Criar Protocolo” e acompanhe o andamento pelo sistema.

A entrega dos cartões é feita diretamente na instituição de ensino do aluno.

Desbloqueio e Biometria Facial

Para ativar o cartão, o estudante deve cadastrar a biometria facial no aplicativo AtlasMob. A foto precisa enquadrar bem o rosto, ter boa iluminação e, preferencialmente, fundo neutro.

Em caso de dúvidas ou problemas no cadastro, o atendimento presencial é feito na Astransp, que fica na Rua Espírito Santo, 296, no bairro Poço Rico ou pelo telefone (32) 3228-9700.

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