O sistema de cadastramento do Passe Livre Estudantil ficará temporariamente indisponível em Juiz de Fora para a realização de uma manutenção técnica. Durante o período, também estarão suspensas as solicitações de credenciais nas unidades do Departamento de Informações Gerais e Atendimento (Diga). A previsão é que o serviço seja restabelecido ainda nesta quinta-feira (22).

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), a manutenção tem como objetivo aprimorar a plataforma e reforçar os mecanismos de proteção de dados.

Os serviços oferecidos pela Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora (Astransp) continuarão funcionando normalmente durante a interrupção.

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