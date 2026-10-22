As obras de ampliação da rede de drenagem do bairro Previdenciários, em Juiz de Fora, começaram nesta terça-feira (20) e têm previsão de duração de três meses. Os trabalhos serão divididos em três etapas e buscam reduzir problemas provocados pelas chuvas na região. Durante a execução, poderão ocorrer interdições parciais nas vias.

A primeira etapa contempla a Rua Danti Mancini, onde serão instalados 419 metros de rede de drenagem e 120 metros de ramal. Os serviços começam pela área com menor concentração de edificações e avançam em direção aos trechos mais ocupados, para permitir a interligação do sistema.

Na segunda fase, estão previstos mais de 260 metros de novas redes nas ruas Danti Mancini e Orlando Rodrigues Moreira. Já a terceira etapa inclui a instalação de outros 349 metros nas ruas B, C, E, Jornalista Hely Martinelli Mattos e Dr. José de Resende Souza.

O prazo de conclusão poderá ser ampliado caso ocorram imprevistos durante a execução dos trabalhos.

A realização dos serviços poderá provocar interdições parciais nos trechos em obras. Também estão previstas movimentações de máquinas e caminhões, escavações e movimentação de terra. Motoristas e pedestres devem observar a sinalização e as orientações no local.