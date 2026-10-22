Um homem ficou ferido após uma colisão lateral entre uma moto e um caminhão na tarde dessa quarta-feira (21), na rodovia LMG-874, na altura do km 3, em Juiz de Fora. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar e encaminhada ao Hospital Albert Sabin com suspeita de fratura no braço esquerdo e possibilidade de outras lesões.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista do caminhão relatou que a moto teria invadido a contramão durante uma curva acentuada. Apesar da tentativa de desvio, os veículos colidiram lateralmente.

O motorista do caminhão realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. Devido à gravidade do quadro clínico, não foi possível colher a versão do motociclista nem realizar nele o teste de alcoolemia.

A perícia técnica foi acionada, mas não compareceu ao local, conforme orientação repassada à equipe policial. Os dois veículos estavam devidamente licenciados e foram liberados aos respectivos responsáveis. A ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.

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