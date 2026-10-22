A Universidade Federal de Juiz de Fora aprovou a criação de três novos cursos de graduação: Letras-Libras, Relações Internacionais e Ciência de Dados e Inteligência Artificial. As propostas foram chanceladas pelo Conselho Superior (Consu) da instituição durante reuniões realizadas neste mês e abrem caminho para a ampliação da oferta acadêmica nas áreas de inclusão, inovação e internacionalização.

Todas as três opções serão na modalidade de bacharelado presencial, no período noturno, com 30 vagas anuais cada. O ingresso dos novos alunos está previsto para 2027, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A iniciativa faz parte do programa Universidades Transformadoras, do Ministério da Educação (MEC), que contempla linhas voltadas para a inclusão, ações estratégicas e inovação tecnológica.

Os cursos

Entre as novidades, o bacharelado em Letras-Libras, sediado na Faculdade de Letras, chega para suprir uma demanda complementar às licenciaturas já existentes. Para garantir o funcionamento, a estrutura contará com o reforço de docentes e profissionais especializados em tradução e interpretação.

O curso de Relações Internacionais, por sua vez, será vinculado ao Instituto de Ciências Humanas (ICH) e construído de forma integrada com as faculdades de Direito, Economia e Letras, além da Diretoria de Relações Internacionais e da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Com carga de 2.700 horas, a graduação dará ênfase às periferias globais e às relações Sul-Sul, abordando tópicos como direitos humanos, meio ambiente, migrações e cooperação internacional na América Latina, África e Ásia.

Na área de tecnologia, o curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial terá duração de oito semestres e 3 mil horas de carga horária. Envolvendo cinco departamentos e diferentes unidades acadêmicas, a formação visa capacitar profissionais para o mercado de trabalho, o setor público e a sociedade civil, incluindo no currículo o debate sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), regulamentação e dilemas éticos das novas ferramentas digitais.

Outras deliberações

Além da criação dos cursos, o Conselho Superior deliberou sobre a flexibilização das atividades acadêmicas para estudantes que precisarem se deslocar para votar em períodos eleitorais, garantindo que as faltas justificadas não tragam prejuízos escolares.

O colegiado também aprovou a continuidade do projeto do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd), prevendo a formação de até 1,5 mil profissionais até 2031 em cursos de pós-graduação e a futura criação de um doutorado profissional.

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