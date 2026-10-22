A Prefeitura de Juiz de Fora suspendeu a licitação destinada à contratação da decoração luminosa de Natal para os próximos dois anos. De acordo com a administração municipal, a medida ocorreu por questões técnicas, e a previsão é que o processo seja retomado na próxima semana. Não foram informados detalhes sobre os motivos da decisão.

O procedimento previa um investimento máximo de R$ 1,932 milhão para a instalação de enfeites em 26 locais do município. Entre os itens previstos no projeto estão 20 árvores iluminadas de nove metros, uma árvore de grande porte e estruturas decorativas de capivaras.

O planejamento para este ano prevê uma redução de dez pontos em relação à decoração instalada em 2025, quando 36 espaços receberam enfeites natalinos. A nova proposta não inclui os seis distritos rurais, o Museu Mariano Procópio, o Mirante do Morro do Cristo e a fachada do Cine-Theatro Central.

No ano passado, o edital previa gastos de até R$ 2,9 milhões, mas o contrato foi firmado por cerca de R$ 2,1 milhões. Os valores divulgados para a nova licitação representam uma estimativa máxima, e não necessariamente o custo final da contratação.

A abertura das propostas estava marcada para 3 de novembro, com previsão de inauguração da decoração em 19 de novembro.

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