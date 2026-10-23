A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a aplicação e a gestão das emendas parlamentares destinadas à Secretaria de Saúde de Juiz de Fora elegeu, nesta quinta-feira (22), o vereador Dr. Marcelo Condé (Avante) como presidente e Vitinho (PSB) como relator. O grupo pretende rastrear o caminho dos recursos públicos, desde a previsão no orçamento até o pagamento e a aplicação efetiva, além de apurar possíveis irregularidades e obstáculos à execução das verbas. A próxima reunião de trabalho está marcada para segunda-feira (26). Última pesquisa eleitoral divulgada pelo Portal Acessa.com apontou que 90% da população quer a CPI da saúde.

Também integram a comissão os vereadores Letícia Delgado (PT), Pardal (União Brasil) e Sargento Mello Casal (PL).

Na primeira reunião como presidente, Marcelo Condé apresentou as diretrizes e as primeiras diligências documentais. Segundo o vereador, o objetivo é esclarecer, com base em documentos, informações e depoimentos, se os recursos foram utilizados conforme as finalidades previstas e se há situações que exijam providências dos órgãos competentes.

“Inicialmente, buscaremos reconstruir a trajetória de cada emenda, desde sua previsão orçamentária até o pagamento e a efetiva aplicação dos recursos. Em seguida, ouviremos os responsáveis e realizaremos as diligências necessárias ao esclarecimento das questões ainda pendentes”, afirmou Condé.