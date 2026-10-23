Juiz de Fora está sob alerta de tempestade para domingo (25), conforme aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O comunicado é válido da meia-noite às 23h59 e prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O instituto aponta baixo risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. Além do alerta, a previsão indica chuva e trovoadas nesta sexta-feira (23) e no domingo, enquanto o sábado deve ter temperaturas mais elevadas, com máxima de 31°C.



Previsão do tempo para o fim de semana



Nesta sexta-feira (23), as temperaturas ficam entre 16°C e 26°C. A previsão é de muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã. À tarde, pode ocorrer queda de granizo, e à noite há previsão de novas pancadas de chuva e trovoadas.

No sábado (24), os termômetros devem variar entre 17°C e 31°C. O céu fica encoberto, com possibilidade de chuvisco pela manhã e à tarde. À noite, a previsão é de céu encoberto.

No domingo (25), quando o alerta estará em vigor, a mínima prevista é de 17°C e a máxima, de 28°C. O INMET indica muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas.



Orientações durante o alerta



Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também é indicado evitar estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.

O INMET orienta ainda a evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as condições de risco.

Em caso de necessidade, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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