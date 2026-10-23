Foram concluídos nesta sexta-feira (23), a demolição de dez imóveis que apresentavam sérios riscos estruturais em Juiz de Fora. As intervenções fazem parte das medidas de recuperação e reconstrução das áreas impactadas pelas chuvas do início do ano no município.

As derrubadas foram distribuídas entre quatro bairros da cidade:

Solidariedade: 5 imóveis demolidos;

Santa Rita de Cássia: 1 imóvel demolido;

Grajaú: 1 imóvel demolido;

Parque Burnier: 3 imóveis demolidos.

Segundo a Defesa Civil, a remoção do aglomerado visa proteger a vida dos moradores e garantir a segurança das comunidades vizinhas. O órgão destacou que a eliminação das estruturas é indispensável para evitar que imóveis sem condições mínimas de habitabilidade voltem a ser ocupados pelas famílias de origem ou por terceiros, além de prevenir colapsos que possam afetar edificações no entorno.

FOTO: PJF - PJF finalizou demolição de dez imóveis nesta semana

Instalação de lonas preventivas nas encostas



Como estratégia para conter o avanço do solo e mitigar o impacto das precipitações, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros deram continuidade à colocação de lonas vinílicas em encostas monitoradas.

Ao todo, foram instalados cerca de 2.930 m² de lonas em áreas que já registraram deslizamentos de terra. A cobertura atua de forma paliativa e preventiva, reduzindo a infiltração de água das chuvas no solo e minimizando o risco de novos abatimentos.

As equipes atuaram no Bairro Vila Alpina: Rua Sebastião Costa;Bairro Adolfo Vireque: Rua Artesão Antônio de Oliveira e Bairro Linhares: Rua Cezarino Gomes de Oliveira.

As áreas continuam sob monitoramento permanente das equipes técnicas da prefeitura.

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