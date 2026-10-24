Uma batida entre um carro e um ônibus deixou um homem ferido e mobilizou equipes de resgate na madrugada deste sábado (24). O acidente ocorreu por volta da meia-noite, na Avenida Presidente Itamar Franco, nas proximidades do Independência Shopping, em Juiz de Fora.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, o automóvel colidiu contra a parte frontal e lateral do ônibus e acabou sendo arrastado pelo coletivo logo após o impacto.

Com a força da batida, o motorista do carro, um homem de 42 anos, ficou encarcerado no interior do veículo. Equipes do 4º Batalhão de Bombeiros Militar foram acionadas para retirar a vítima.

Apesar da gravidade da colisão e dos danos estruturais no automóvel, a vítima foi resgatada consciente e orientada, apresentando uma contusão na região abdominal.

FOTO: Corpo de Bombeiros -

Após o resgate, o homem recebeu os primeiros atendimentos e ficou sob os cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que o encaminhou ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) para avaliação médica detalhada.

A Polícia Militar esteve no local para orientar o trânsito, registrar o boletim de ocorrência e adotar as medidas cabíveis. As causas exatas do acidente serão apuradas.

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