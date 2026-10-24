Na manhã deste sábado (24), véspera das eleições, o Centro de Juiz de Fora foi palco de mobilizações políticas promovidas por apoiadores do candidato Flávio Bolsonaro (PL) e do atual presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Grupos favoráveis às duas candidaturas percorreram vias centrais do município em atos de encerramento de campanha e se encontraram na altura do calçadão da Rua Hlafeld.

A Polícia Militar acompanhou os deslocamentos ao longo da manhã para organizar o trânsito e garantir a segurança nas vias públicas.

Princípio de confusão é registrado em vídeo

Durante o transcorrer das mobilizações, um vídeo registrado no local mostrou um momento de tensão entre participantes dos atos e um pedestre.

Nas imagens, um homem aparece posicionado na pista de rolamento enquanto a comitiva associada aos apoiadores do candidato Flávio Bolsonaro passava pela via.

Em seguida, um dos veículos que integrava o ato avança e empurra o pedestre.

A Polícia Militar seguiu acompanhando o fluxo das manifestações e até a publicação desta reportagem não havia registrado nenhum Boletim de ocorrência relacionado aos atos no Centro da cidade.





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