Em razão da realização do segundo turno das eleições, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) definiu um esquema especial de funcionamento para os serviços e equipamentos públicos municipais neste domingo, 25 de outubro de 2026. A medida visa garantir a manutenção do atendimento à população e o suporte logístico necessário ao longo da votação.

Transporte e Trânsito

Um dos destaques do esquema operacional é o transporte coletivo urbano, que circulará com horários equivalentes aos de dias úteis e manterá a habitual gratuidade para os eleitores que precisarem se deslocar até os locais de voto.

No âmbito viário, os Agentes de Transporte e Trânsito estarão nas ruas atuando no monitoramento e na fiscalização do tráfego em toda a cidade. O cidadão que precisar relatar ocorrências no trânsito poderá acionar o atendimento pelo telefone (32) 2104-7400.

Saúde e Emergências 24 Horas

Os serviços de urgência e emergência da rede municipal de saúde seguem operando ininterruptamente. Estarão com atendimento de 24 horas as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Pronto Atendimento Nordeste, o Pronto Atendimento Infantil (PAI), a Regional Leste, o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira, além da Central de Regulação de Vagas Hospitalares.

Na área de segurança pública e proteção civil, os órgãos mantêm plantões contínuos:

Defesa Civil: Atendimento de emergência 24 horas por dia pelo telefone 199.

Guarda Municipal: Mantém sua rotina com o Centro de Monitoramento e Operações (CMO) em funcionamento 24h e suporte via telefone 153.

Cesama: A Companhia de Saneamento Municipal funcionará em regime de plantão, com solicitações e chamados atendidos pelos telefones 115 ou 0800 115 3232.

Demlurb: O Departamento Municipal de Limpeza Urbana contará com equipes de prontidão para eventuais atendimentos em situações de chuva ou alertas meteorológicos.

Assistência Social, Lazer e Cultura



Os Restaurantes Populares funcionarão exclusivamente para o atendimento à população em situação de rua previamente cadastrada, no horário das 11h às 13h.

Por outro lado, diversos espaços de lazer, cultura e visitação pública estarão fechados neste domingo, incluindo o Parque da Lajinha, o Parque Municipal, o Museu Mariano Procópio e o Centro de Preservação da Memória Negra (Cenpre). A Praça CEU não realizará atendimento administrativo ao público, embora suas quadras esportivas permaneçam abertas para uso livre da comunidade.

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