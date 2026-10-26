Com 100% das seções eleitorais apuradas, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encerrou o segundo turno na liderança dos votos válidos no município de Juiz de Fora (MG). O levantamento final divulgado pela Justiça Eleitoral consolida a preferência do eleitorado local na disputa presidencial. As informações são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Desempenho dos candidatos na cidade

Lula (PT) registrou 57,66% dos votos válidos em Juiz de Fora, somando 184.952 votos. Já o candidato Flávio Bolsonaro (PL) alcançou 42,34%, contabilizando 135.835 votos na apuração municipal.

Balanço e estatísticas do pleito em Juiz de Fora

O município contou com 1.256 seções eleitorais totalmente totalizadas ao longo da apuração. Do eleitorado apto a votar, de 395.394 pessoas, registraram-se os seguintes indicadores de participação e votos:

Comparecimento: 332.888 eleitores

Abstenção: 62.506 eleitores

Votos Válidos (Nominais): 320.787 votos (96,36%)

Votos em Branco: 3.832 votos (1,15%)

Votos Nulos: 8.269 votos (2,48%)

Votos Anulados / Sub Judice: 0

Queda da abstenção na cidade

Conforme dados disponibilizados pelo TSE, o segundo turno de 2026, Juiz de Fora registrou uma queda no índice de abstenção em comparação à primeira etapa do pleito.

A taxa de eleitores que não compareceram às urnas caiu de aproximadamente 18,5% no primeiro turno para 15,8% no segundo, o que significa um recuo de 2,7 pontos percentuais.

O resultado reflete uma forte mobilização do eleitorado na etapa decisiva da eleição.

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