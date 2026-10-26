Três pessoas ficaram feridas após um atropelamento envolvendo uma motocicleta na tarde do último domingo (25), na Avenida Juscelino Kubitschek (JK), na altura do bairro Nova Era, Zona Norte de Juiz de Fora.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou o socorro no local, o acidente envolveu um pedestre, o condutor do veículo e uma passageira.

Entre as vítimas está um adolescente de 13 anos. Ele sofreu um ferimento no supercílio esquerdo e queixava-se de dores no braço esquerdo. Já o piloto da motocicleta, um jovem de 21 anos, teve ferimentos mais graves, com suspeita de fratura exposta na perna esquerda. A passageira que estava na garupa da moto também ficou ferida e relatou fortes dores na região do quadril.

Após realizarem os primeiros socorros e a estabilização no local do acidente, as equipes do SAMU encaminharam todas as três vítimas para o HPS, onde receberam atendimento médico especializado.

As causas do acidente e as circunstâncias em que ocorreu o atropelamento não foram divulgadas.

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