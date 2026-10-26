Jovens de 15 a 24 anos poderão receber recursos para desenvolver projetos voltados à sustentabilidade, à inclusão e ao enfrentamento das mudanças climáticas em Juiz de Fora. O Programa Jovens em Ação Climática disponibilizará R$225 mil para financiar as iniciativas, com valores entre R$5 mil e R$25 mil por projeto. As inscrições estão abertas até 5 de novembro.

A iniciativa é realizada após Juiz de Fora ser selecionada entre 300 cidades do mundo para receber recursos do Fundo Juventude e Ação Climática, da Bloomberg Philanthropies. Além do financiamento, os projetos poderão ganhar visibilidade internacional e integrar um movimento global de enfrentamento às mudanças climáticas.

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