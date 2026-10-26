A Defesa Civil de Juiz de Fora concluiu a demolição de dez imóveis ao longo da última semana em áreas atingidas pelo desastre no município. Foram cinco casas no bairro Solidariedade, uma no Santa Rita de Cássia e uma no Grajaú, além do início dos trabalhos no Parque Burnier, onde três imóveis foram demolidos.

Segundo a Prefeitura, a retirada das edificações é necessária para impedir a ocupação de imóveis sem condições de habitabilidade pelas famílias que viviam neles ou por terceiros. A medida também busca evitar novas ocorrências que possam afetar construções próximas.



Defesa Civil instala lonas em encostas



Em parceria com o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil também deu continuidade à instalação de lonas vinílicas em áreas de encostas atingidas por deslizamentos e que permanecem sob monitoramento.

Ao longo da semana, foram instalados aproximadamente 2.930 m² de lonas. A medida preventiva busca reduzir a infiltração da água da chuva no solo e minimizar o agravamento das condições das encostas.

Os serviços foram realizados em três pontos da cidade: na Rua Sebastião Costa, no bairro Vila Alpina; na Rua Artesão Antônio de Oliveira, no bairro Adolfo Vireque; e na Rua Cezarino Gomes de Oliveira, no bairro Linhares.

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