Um menino de 8 anos sofreu uma fratura na tíbia esquerda após ser atingido por um pedaço de madeira que caiu de um caminhão na manhã desta segunda-feira (26), na Rua Professor Cloves Jaguaribe, no bairro Bom Pastor, em Juiz de Fora. A criança recebeu os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao Hospital Monte Sinai.

Segundo informações do Samu, a equipe foi acionada para atender à ocorrência e constatou a fratura na perna esquerda. Após os procedimentos iniciais, o menino foi levado ao hospital para atendimento médico.

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