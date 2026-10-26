Dois homens, de 25 e 27 anos, foram condenados a penas que somam 147 anos e seis meses de prisão pelo ataque a tiros que matou uma menina de 10 anos e deixou outras quatro pessoas feridas no bairro Bela Aurora, em Juiz de Fora. O julgamento ocorreu na última quinta-feira (22), no Tribunal do Júri, e durou mais de 12 horas. O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) informou que os réus receberam penas de 68 anos e oito meses e de 78 anos e 10 meses, respectivamente.

Os dois foram condenados por homicídio, quatro tentativas de homicídio, receptação e porte ilegal de arma de fogo. O júri também reconheceu as qualificadoras de motivo torpe, relacionado à disputa pelo tráfico de drogas, e de emprego de recurso que gerou perigo comum, já que os disparos foram efetuados em via pública, em um local de grande circulação. Também foi considerada a circunstância de a vítima fatal ter menos de 14 anos.

Os condenados cumprirão as penas inicialmente em regime fechado. O julgamento teve atuação da 9ª Promotoria de Justiça de Juiz de Fora, com participação do promotor de Justiça Guilherme Timóteo de Oliveira, de Santos Dumont, em cooperação com o Ministério Público local.



Ataque foi motivado por disputa entre grupos rivais



Segundo a denúncia do MPMG, o homem de 25 anos havia sido expulso de uma gangue ligada ao tráfico de drogas e passou a integrar um grupo rival. Desde então, ele teria recebido e feito ameaças de morte relacionadas à disputa entre os traficantes da região.

No dia do crime, em maio de 2023, os dois réus e um terceiro homem não identificado foram até um beco conhecido pelo intenso tráfico de drogas para atacar integrantes do grupo rival. Para chegar ao local, utilizaram um carro com registro de roubo e placa adulterada.

De acordo com a denúncia, um dos ocupantes chamou um homem que estava no beco. Quando ele se aproximou do veículo, o réu de 25 anos começou a atirar contra ele e outras pessoas que estavam no local.

Menina foi atingida enquanto comia um pastel

Entre as vítimas estava uma menina de 10 anos, que estava ao lado do trailer do pai, comendo um pastel antes de ir para uma aula de capoeira. Ela foi atingida por um dos disparos e morreu.

A irmã dela, de 11 anos, foi atingida de raspão. Um menino também de 11 anos e dois homens foram baleados durante o ataque.

Após o crime, a Polícia Militar apreendeu duas armas. Uma delas teria sido utilizada pelo réu de 25 anos durante os disparos. A segunda foi localizada cerca de um mês depois, na casa do homem de 27 anos.

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