Os moradores de Juiz de Fora precisam preparar os casacos e redobrar os cuidados nos próximos dias, já que a cidade enfrenta uma semana atípica marcada por temperaturas mais amenas e pela instabilidade climática.

De acordo com as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as máximas na região devem oscilar entre 17 e 23 graus até sexta-feira, trazendo um alívio temporário do calor, mas acompanhado de um sinal de alerta para tempestades que atingirá o município principalmente na quinta-feira.

Perigo potencial

O cenário de maior atenção foi oficializado pelo Inmet por meio de um aviso de perigo potencial válido durante toda a quinta-feira (29). A previsão indica volumes expressivos de chuva que podem variar de 20 a 30 milímetros por hora, com acumulados diários de até 50 milímetros, além de ventos fortes soprando entre 40 e 60 quilômetros por hora e possibilidade de queda de granizo em pontos isolados.

Embora o órgão classifique o risco como baixo para ocorrências graves, há possibilidades de pequenos transtornos como alagamentos pontuais, quedas de galhos de árvores, danos leves a plantações e breves interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A terça-feira (27), começou com sol, mas registrando mínima de 13 graus e a máxima podendo alcançar os 23 graus à tarde. No entanto, a curva de temperatura volta a cair drasticamente na quarta-feira (28), quando os termômetros devem oscilar entre 14 e 17 graus.

Na quinta-feira (29), dia do alerta de tempestade, a mínima prevista é de 16 graus com máxima de 19 graus, enquanto a sexta-feira (30), encerra a semana útil sob clima predominantemente nublado e frio, com os termômetros variando entre 17 e 18 graus.

Cuidados importantes

Diante do risco de ventos fortes e temporais, as autoridades orientam a população a adotar medidas preventivas básicas, como evitar buscar abrigo sob árvores ou estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda durante as rajadas de vento, além de desconectar aparelhos eletrônicos das tomadas.

Em caso de qualquer situação de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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