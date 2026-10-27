A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realizará, nesta quinta-feira (29), melhorias na rede de abastecimento de água na Rua Otávio Malvaccini, 585, no Parque Jardim Liberdade, na região de São Pedro, em Juiz de Fora. O serviço ocorrerá das 8h às 17h e poderá afetar o fornecimento nos bairros Marilândia, Novo Horizonte, São Pedro, Reserva de São Pedro, Nova Califórnia, Jardim Califórnia e Santos Dumont.

Segundo a Cesama, o abastecimento será retomado assim que os trabalhos forem concluídos. A normalização, no entanto, ocorrerá de forma gradativa e está prevista para a manhã de sexta-feira (30).

A companhia orienta que os imóveis tenham caixas-d’água com capacidade suficiente para atender ao consumo dos moradores por, no mínimo, 24 horas. Conforme o artigo 42 da Resolução ARISB-MG nº 185/2022, residências com reservatórios dimensionados adequadamente não deverão sentir os efeitos da interrupção temporária.

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