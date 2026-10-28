A Prefeitura de Juiz de Fora realizará, de 9 a 27 de novembro, o cadastro para vagas em creches parceiras da rede municipal para o ano letivo de 2027. O procedimento é destinado a crianças de 4 meses a 3 anos, nascidas entre 1º de abril de 2023 e 27 de novembro de 2026. O atendimento será feito na Universidade Salgado de Oliveira (Universo), na Avenida dos Andradas, 731, no bairro Morro da Glória.

Segundo a Secretaria de Educação, a classificação para as vagas seguirá os critérios estabelecidos no edital, considerando a documentação apresentada pelas famílias. Crianças que já estão matriculadas nas instituições parceiras não precisam realizar um novo cadastro.

Horários e distribuição de senhas

O atendimento será organizado em dois turnos, com distribuição de senhas e limite de 200 famílias por dia:

Manhã: das 8h às 11h, com limite de 100 famílias.

Tarde: das 13h30 às 16h30, com limite de 100 famílias.

Caso a procura ultrapasse o limite de senhas disponíveis para o turno ou para o dia, os responsáveis receberão uma nova senha com data e horário agendados para realizar o cadastro.

Documentos necessários

Os responsáveis devem apresentar os documentos exigidos no edital. Confira a relação:

Original e cópia:

- Certidão de nascimento ou Carteira de Identidade Nacional (CIN) da criança.

Somente original:

Comprovante de residência, preferencialmente conta de luz emitida nos últimos quatro meses;

Certidões de nascimento de todas as crianças e adolescentes de 0 a 17 anos que moram na residência;

Documento de identidade dos pais ou responsáveis ou guia de acolhimento, quando aplicável;

Carteira de Trabalho e Previdência Social de todos os moradores maiores de 18 anos;

Comprovante de renda atualizado, referente aos últimos quatro meses, de todos os moradores que trabalham. Autônomos devem apresentar declaração preenchida pelo familiar, conforme o Anexo I do edital;

Demonstrativo de Crédito de Benefício (DCB), para quem recebe aposentadoria, LOAS/BPC ou outro benefício, com o valor recebido;

Comprovante de inscrição no Cadastro Único atualizado nos últimos 24 meses, para famílias inscritas;

Laudo médico com o número do CID para crianças com deficiência ou neoplasia;

Laudo médico com o nome do cuidador, caso a família tenha dependente por doença relacionado ao benefício LOAS/BPC;

Declaração de matrícula de irmão ou irmã que já frequente uma creche parceira;

Cópia da decisão judicial que concedeu Medida Protetiva de Urgência, no caso de crianças dependentes de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar;

E-mail pessoal para confirmação do cadastro.

A Secretaria de Educação também informou que serão aceitos documentos digitais apresentados pelo aplicativo Gov.br.

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