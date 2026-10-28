Juiz de Fora está sob alerta de chuvas intensas de perigo potencial nesta quinta-feira (29), conforme comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O aviso é válido da meia-noite às 23h59 e prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

Segundo o instituto, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.



Orientações durante o alerta



Em caso de rajadas de vento, o INMET recomenda não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também orienta a população a evitar estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de alerta.

Para mais informações, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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