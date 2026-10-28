O abastecimento de água pode ser afetado nos bairros Industrial e Francisco Bernardino, na Zona Norte de Juiz de Fora, nesta quarta-feira (28), devido a um reparo emergencial realizado pela Companhia de Saneamento Municipal (Cesama). O serviço ocorre em uma rede rompida na Rua João de Araújo Braga, número 168, das 7h30 às 19h.

Segundo a Cesama, o fornecimento será retomado assim que o reparo for concluído. A normalização deve ocorrer de forma gradativa ao longo da noite e da madrugada de quinta-feira (29).

A companhia reforça que imóveis com caixas-d’água dimensionadas para atender ao consumo dos moradores por, no mínimo, 24 horas não deverão sentir os efeitos da interrupção temporária, conforme prevê o artigo 42 da Resolução ARISB-MG nº 185/2022.

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