O resgate de um gato mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros no bairro Santa Cruz, na Zona Norte de Juiz de Fora. O animal ficou preso no interior da tubulação sob a calçada de uma via do bairro, na manhã desta quarta-feira (28).

Para alcançar o ponto onde o felino estava, os bombeiros precisaram quebrar parte do piso da calçada para acessar o encanamento e chegar até a bifurcação onde o animal se encontrava preso. Após o corte e a abertura do cano, o gato conseguiu se soltar.

No entanto, assustado com a movimentação da equipe e dos moradores, o animal acabou se escondendo em uma outra tubulação logo após o resgate.

Com o felino já livre de ferimentos ou ganchos, mas receoso de sair do novo abrigo, vizinhos que acompanhavam a ação utilizaram um pote de ração para tentar atrai-lo para a calçada. O gato chegou a colocar a cabeça para fora, mas retornou ao interior da estrutura.

De acordo com a corporação, como o animal não está mais preso e tem espaço suficiente para sair por conta própria assim que se acalmar, a solicitante da ocorrência foi orientada a manter o monitoramento no local e aguardar a saída espontânea do felino.

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