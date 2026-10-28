Após um hiato de dez anos, a Fundação Museu Mariano Procópio (Mapro), em Juiz de Fora, anunciou o retorno do Clube Ecológico. O projeto, voltado para a educação ambiental e preservação do meio ambiente, promove encontros mensais repletos de atividades lúdicas, brincadeiras e desafios educativos para o público infantil.

A reabertura dessa nova fase ocorre neste sábado, dia 31, às 10h, marcando também o encerramento da programação especial do Mês das Crianças no espaço.

“Os detetives da reciclagem”

Com o tema de estreia “Os detetives da reciclagem”, o encontro convida crianças de 8 a 10 anos a se tornarem investigadoras ambientais. Durante a ação, os pequenos participantes aprenderão sobre os segredos da coleta seletiva, a separação correta dos resíduos e como hábitos diários impactam a sustentabilidade do planeta.

A proposta busca conscientizar a nova geração sobre a responsabilidade ambiental de maneira participativa e prática, explorando o acervo natural e a área verde do museu.

Serviço e Inscrições

Data e horário: Sábado, 31 de outubro, às 10h.

Público-alvo: Crianças de 8 a 10 anos (acompanhadas por um responsável).

Vagas: 30 vagas gratuitas (inscrição prévia obrigatória via Sympla).

Confraternização: Ao final da atividade, haverá um momento de integração em que cada participante deve levar seu próprio lanche.

Tags:

Club | Museu | Museu Mariano Procópio