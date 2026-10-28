A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Minas Gerais (FICCO/MG), coordenada pela Polícia Federal (PF), deflagrou a Operação “Entre Vagas” para desmantelar um núcleo de distribuição de entorpecentes ligado a uma facção criminosa em Juiz de Fora e região.

A ofensiva cumpriu mandados de busca e apreensão em quatro imóveis e resultou na prisão em flagrante de quatro investigados, entre eles, o alvo principal, um homem de 34 anos apontado como pessoa de confiança da liderança da facção e responsável pela logística do grupo. Os demais detidos atuavam na aquisição, armazenamento, refino e preparo das substâncias.

Durante as diligências, as equipes apreenderam cocaína (em pó e em barras), crack em barras e maconha premium; insumos para refino como ácido bórico, éter, acetato de etila, sulfato de magnésio e cloridrato de lidocaína, além de dinheiro em espécie e veículos utilizados no transporte de drogas. A PF não divulgou os valores apreendidos.

Os detidos responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Além da Polícia Federal, a FICCO/MG reúne esforços das Polícias Militar, Civil e Penal, além da Polícia Rodoviária Federal e da Secretaria Nacional de Políticas Penais,

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