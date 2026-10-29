O funcionamento de serviços públicos em Juiz de Fora será alterado nesta sexta-feira (30), devido à transferência da comemoração do Dia do Servidor Público, e na segunda-feira (2), feriado de Finados. A Prefeitura informou que os serviços essenciais serão mantidos, mas algumas unidades de saúde, repartições administrativas e espaços culturais terão o atendimento suspenso ou funcionarão em horários especiais.

A maior parte dos serviços administrativos municipais retoma o expediente normal na terça-feira (3). Confira o que muda em cada setor.

Saúde e serviços essenciais

Os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente durante todo o período, com atendimento 24 horas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), no Pronto Atendimento Nordeste, no Pronto Atendimento Infantil (PAI), na Regional Leste, no Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira e na Central de Regulação de Vagas Hospitalares.

Os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) e o CAPS Casa Viva também manterão o atendimento 24 horas.

Por outro lado, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e os demais serviços especializados listados pela Prefeitura terão as atividades suspensas após o fim do expediente desta quinta-feira (29), com retorno na terça-feira (3).

Entre os serviços que ficarão fechados estão:

Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi);

CAPS Leste;

Centro de Atenção à Saúde Mental (CASM);

Centro de Convivência Recriar;

Centro de Especialidades Norte (CEN);

Centros de Especialidades Odontológicas (CEO);

Farmácia Central;

PAM Marechal;

Departamento de Gestão de Demandas Especiais;

Departamento de Saúde Mental;

Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e do Adolescente;

Serviço de Atenção à Saúde do Idoso.

A Defesa Civil continuará funcionando 24 horas, inclusive nos feriados e fins de semana, pelo telefone 199. A Guarda Municipal também manterá o atendimento pelo 153, com rondas preventivas e equipes mobilizadas no Cemitério Municipal durante o Dia de Finados.

A fiscalização viária seguirá em operação. Ocorrências podem ser comunicadas pelo telefone (32) 2104-7400.

Coleta de lixo e abastecimento de água

A Cesama funcionará em regime de plantão de sexta-feira (30) até segunda-feira (2). As solicitações podem ser feitas pelo telefone 115 ou pelo 0800 115 3232.

O Demlurb terá expediente regular na sexta-feira (30), incluindo coleta de lixo, serviços de zeladoria e funcionamento dos ecopontos. Na segunda-feira (2), não haverá coleta, e os ecopontos permanecerão fechados. Equipes de plantão atenderão demandas emergenciais, e os serviços serão retomados na terça-feira (3).

A Empav manterá uma equipe de plantão para atender ocorrências relacionadas à poda de árvores. Os demais setores da empresa voltarão às atividades normalmente na terça-feira (3).

Ônibus e Restaurante Popular

Na segunda-feira (2), os ônibus do transporte coletivo circularão com horários de feriado. Também será mantida a gratuidade habitual do programa Domingão de Busão.

As duas unidades do Restaurante Popular, no Centro e na Zona Norte, funcionarão normalmente na sexta-feira (30). Na segunda-feira (2), o atendimento será das 11h às 13h, exclusivamente para pessoas referenciadas pela Assistência Social.

Mercado Municipal e parques

O Mercado Municipal funcionará normalmente na sexta-feira (30). Na segunda-feira (2), os horários serão os seguintes:

Primeiro piso: das 8h às 13h;

Setor de artesanato: das 9h às 13h;

Segundo piso: das 11h às 18h.

O Parque Municipal, o Parque da Lajinha e o Parque e Museu Mariano Procópio funcionarão normalmente de sexta-feira (30) a domingo (1º). Na segunda-feira (2), os espaços estarão fechados para manutenção, conforme a rotina habitual.

A administração da Praça CEU ficará fechada de sexta-feira (30) a segunda-feira (2), mas os espaços de lazer permanecerão disponíveis ao público. O local também terá uma programação de Halloween no sábado (31).

Museus, bibliotecas e espaços culturais

Confira o funcionamento dos demais espaços culturais:

Centro de Preservação da Memória Negra: fechado de sexta-feira (30) a segunda-feira (2).

Biblioteca Municipal Murilo Mendes: fechada no mesmo período.

Casa de Leitura Delfina Fonseca Lima: fechada de sexta-feira (30) a segunda-feira (2).

Centro Cultural Bernardo Mascarenhas: fechado para visitação, com funcionamento permitido apenas para atividades programadas.

Centro Cultural Dnar Rocha: fechado de sexta-feira (30) a segunda-feira (2).

Mercado Cultural AICE: a Galeria Nívea Bracher funcionará das 11h às 18h na sexta-feira, no domingo e na segunda-feira; no sábado, o horário será das 11h às 21h. O anfiteatro estará aberto para atividades programadas.

Museu Ferroviário: permanece temporariamente fechado para obras.

Teatro Paschoal Carlos Magno: terá espetáculos de sexta-feira (30) a domingo (1º) e ficará fechado na segunda-feira (2).

Repartições públicas e assistência social

As unidades do Departamento de Informação Geral e Atendimento (DIGA), os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), a Emcasa e a Casa da Mulher não terão expediente na sexta-feira (30) nem na segunda-feira (2). O atendimento será retomado na terça-feira (3).

O atendimento para cadastro escolar na Secretaria de Educação, tanto na sede da Avenida Barão do Rio Branco quanto na unidade do DIGA Centro, também ficará suspenso nos dois dias.

As Ouvidorias Municipais estarão fechadas presencialmente, mas continuarão recebendo manifestações e pedidos de acesso à informação pela internet, no endereço juizdefora.eouve.com.br?.

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