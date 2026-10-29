Juiz de Fora está sob alerta de tempestade com grau de severidade perigo nesta quinta-feira (29), conforme aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O comunicado começou às 9h e permanece válido até as 23h59, com previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, ventos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Segundo o INMET, as condições meteorológicas representam risco de corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Orientações de segurança

Durante as rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também é importante evitar estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, a orientação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em caso de necessidade, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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