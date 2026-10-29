Oficinas comunitárias promovidas pela subsecretaria de Proteção e Defesa Civil de Juiz de Fora, buscam preparar para dar resposta a emergências nos bairros Linhares e Nossa Senhora Aparecida. O projeto é realizado em parceria com a Organização Internacional para as Migrações (OIM/ONU Migração) e o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat).

A ação tem como foco fortalecer a resiliência urbana e preparar os territórios para enfrentar riscos associados a eventos climáticos extremos, como os registrados na cidade em fevereiro deste ano. Durante os encontros, os moradores recebem orientações práticas sobre como agir em situações de emergência, além de promover a troca de saberes entre a comunidade e a Defesa Civil.

Cronograma e Locais das Oficinas

A participação é totalmente gratuita, aberta ao público e não exige inscrição prévia. Todos os participantes receberão certificado ao final. Confira a programação para novembro:

Bairro Linhares:

Datas: Terça-feira (3) e Quarta-feira (4)

Horário: Das 18h30 às 21h30

Local: Escola Municipal CAIC (Rua Diva Garcia)

Bairro Nossa Senhora Aparecida:

Datas: Quinta-feira (5) e Sexta-feira (6)

Horário: Das 18h30 às 21h30

Local: Escola Municipal Manuel Bandeira (Rua Antônio Meurer, nº 127)

A iniciativa busca ampliar o acesso à informação e estreitar os laços entre a população e as instituições de prevenção a desastres, construindo bairros mais seguros e preparados.