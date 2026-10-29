A Defesa Civil e a Secretaria de Obras de Juiz de Fora, concluíram nesta semana a demolição de 17 imóveis situados em zonas de risco no município. A medida faz parte do processo de reconstrução das áreas severamente afetadas por desastres na cidade, que deixaram 66 mortos e cerca de oito mil desabrigados em Juiz de Fora.

De acordo com o balanço divulgado, a operação contemplou 10 imóveis no bairro Parque Burnier; 2 imóveis no bairro Costa Carvalho e 5 imóveis no bairro Jóquei Clube.

Segundo o poder municipal, a demolição tem como princípio fundamental a preservação da vida e a segurança coletiva. A retirada das estruturas era necessária para eliminar riscos iminentes de colapso e impedir a reocupação irregular das edificações, seja pelas famílias de origem ou por terceiros.

As intervenções foram precedidas de vistorias técnicas da Defesa Civil. Os moradores e responsáveis pelos imóveis foram comunicados previamente e orientados sobre as obras, recebendo prazo legal da Fiscalização para a retirada de pertences e materiais antes do início dos trabalhos.

Assistência Habitacional

As famílias cujos domicílios foram demolidos e que se enquadram nos critérios estabelecidos pelo Governo Federal foram incluídas no programa “Minha Casa, Minha Vida - Compra Assistida”, voltado para o atendimento definitivo daqueles que perderam suas moradias em decorrência dos desastres.

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