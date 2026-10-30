O corpo de uma mulher que morreu após um atropelamento na BR-040 permanece sem identificação no Posto Médico-Legal (PML) de Juiz de Fora. A vítima deu entrada na unidade na manhã de domingo (25), segundo informações da Polícia Civil.

A mulher é negra, tem idade aparente entre 45 e 55 anos e aproximadamente 1,49 metro de altura. Ela possui cabelos crespos, de comprimento médio, escuros com fios grisalhos, e olhos castanhos.

No momento em que foi encontrada, vestia short jeans com cinto preto e blusa de lã nas cores bege e marrom.

Familiares ou pessoas que tenham informações que possam contribuir para a identificação devem procurar o Posto Médico-Legal de Juiz de Fora, localizado na Rua Professora Carolina Coelho, 56, no bairro Granbery.

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