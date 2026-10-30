Juiz de Fora terá um fim de semana com previsão de chuva e dois alertas meteorológicos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O primeiro é de chuvas intensas, com grau de severidade de perigo potencial, válido para sábado (31). O segundo é de tempestade, também de perigo potencial, para domingo (1º).

O aviso de sábado prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhada de ventos de 40 a 60 km/h. Para domingo, além desses mesmos volumes de chuva e intensidade dos ventos, há possibilidade de queda de granizo.

Os dois alertas apontam baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos. No caso do aviso de tempestade, também há possibilidade de estragos em plantações.

Previsão do tempo para o fim de semana

Nesta sexta-feira (30), a previsão indica temperaturas entre 18°C e 23°C. O dia terá muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã, à tarde e à noite.

No sábado (31), quando começa a vigorar o alerta de chuvas intensas, os termômetros devem variar entre 17°C e 24°C. A previsão é de céu encoberto com chuvisco durante os três períodos do dia.

Já no domingo (1º), a mínima prevista é de 17°C e a máxima de 24°C. O INMET aponta muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Orientações de segurança

Em caso de rajadas de vento, o INMET recomenda não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também orienta evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra recomendação é não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante o período de alerta.

Em caso de necessidade, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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