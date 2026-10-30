Uma mulher ficou ferida após um incêndio atingir uma residência no bairro Benfica, em Juiz de Fora, na manhã desta sexta-feira (30). Ela sofreu queimaduras de primeiro grau nas mãos e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sem necessidade de encaminhamento hospitalar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a moradora já havia sido retirada da residência por populares antes da chegada dos militares. Após buscas em todos os cômodos, as equipes descartaram a presença de outras pessoas no local.

Segundo o relato da moradora, o fogo começou em um closet, no segundo pavimento da casa. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

O combate às chamas e o trabalho de rescaldo duraram aproximadamente uma hora, com a utilização de cerca de 4.500 litros de água. Os bombeiros também realizaram ventilação forçada para retirar a fumaça e isolaram preventivamente um cabo da rede elétrica que havia se rompido e apresentava centelhamento.

O incêndio consumiu diversos bens pessoais, incluindo roupas e eletrodomésticos. A Defesa Civil foi acionada para avaliar possíveis danos estruturais na residência.

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