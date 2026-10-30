Um homem apontado como integrante de uma milícia atuante na Baixada Fluminense, foi preso em uma fiscalização de rotina na tarde desta sexta-feira (30), em Juiz de Fora. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam o suspeito durante abordagem no km 121 da BR-267.

O capturado era considerado foragido da Justiça do Rio de Janeiro. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido no final do mês de outubro pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Belford Roxo.

No momento da abordagem policial, o homem conduzia um caminhão de entrega de gás com placas de Juiz de Fora, realizando entregas comerciais na região. Segundo as investigações preliminares, o acusado já residia no município mineiro há pelo menos seis meses, mantendo uma rotina discreta na tentativa de despistar as autoridades fluminenses.

Condenação e estrutura criminosa

O processo judicial que culminou na ordem de prisão envolve a desarticulação de um grupo paramilitar envolvido em diversos crimes na Baixada Fluminense. Na mesma sentença expedida pela 1ª Vara Criminal de Belford Roxo, outros sete integrantes do grupo também foram condenados.

As penas aplicadas aos réus ultrapassam sete anos de reclusão, determinando o início do cumprimento da pena em regime fechado.

Após o cumprimento do mandado e a formalização do registro da ocorrência na rodovia federal, o preso foi conduzido e apresentado na Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Juiz de Fora. Ele permanecerá no sistema prisional à disposição do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, aguardando os trâmites para sua transferência.

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